Egyre szűkebb a keret: újabb sérültet jelentett be a Barcelona

Pont a szezon egyik legsűrűbb időszakában, hiszen indul a Bajnokok Ligája is.

Azok után, hogy Dani Olmóra a hírek szerint négy-öt hétre kidőlt és ezzel tovább fogyatkozott a Barcelona amúgy sem makkegészséges kerete, most újabb játékost lesz kénytelen nélkülözni Hansi Flick. Fermín López lábsérülést szedett össze és három hetet kell kihagynia, ráadásul pont az egyik legsűrűbb időszakban, amikor a Bajnokok Ligája ligaszakasza is elindul. Az olimpiai bajnok spanyol labdarúgó októberben, a válogatott szünet után térhet vissza. Egyébként Fermínnek a szezon elején is volt egy kisebb sérülése, melyből fel is épült szeptember elejére, de a Girona elleni bajnokin már nem volt a keretben és klubja megerősített a kimaradását.

🚨🔵🔴 Fermín López suffers new injury to his right leg and he’s expected to be out for more weeks, reports @tjuanmarti.

Fermín was set to return from his previous injury but he’s now being sidelined again. pic.twitter.com/dm2bJ25sxC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2024