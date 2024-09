„Yamal is fekete, mégis tapsolnak neki”

Vinicius Junior a provokatív gólörömét követően ismét egy rasszizmussal kapcsolatos vita középpontjában találta magát.

A Real Madrid két büntetőből szerzett góllal 2-0-ra nyert a Real Sociedad vendégeként a La Liga hétvégi fordulójában. Vinicius miután értékesítette az első tizenegyest, az ujját a szájához téve csendre intette a hazai drukkereket, akik előtte szidták.

Le but et la célébration de Vinicius j’espère vraiment que c’est le début d’un réveil et qu’on reverra enfin le Vinicius niveau Ballon d’Or en tout cas c’est déjà une petite libération

