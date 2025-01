Hiába kérték a mezét, elhajtott – kiakadtak a City-játékos viselkedésén

A drukkerek véleménye erősen megoszlik azt követően, hogy a Manchester City egyik játékosa úgy döntött, nem adja oda mezét egy szurkolónak a Club Brugge elleni 3-1-es Bajnokok Ligája-győzelem után.

A Manchester City félidőben még 1-0-s hátrányban volt, ám a szünet után fordított és legyőzte a belga együttest. Mateo Kovačić és Savinho egy-egy szólógólt szerzett, míg Joel Ordonez öngólt vétett, így Pep Guardiola csapata ha nehezen is, de továbbjutott a BL-ben.

Hét mérkőzésen szerzett 11 pontjával a City a 22. helyen végzett, és a Bayern Münchennel vagy a címvédő Real Madriddal találkozik majd a rájátszás során.

James McAtee, aki nemrég mesterhármast szerzett az FA-kupában a Salford City ellen, a Brugge elleni meccsen nem kapott lehetőséget, és távozás közben filmezték le, ahogy autójában ülve tartja kezében az égszínkék hazai mezét.

Úgy tűnt, kiválasztott egy szurkolót, akinek átadná a mezt, és egy biztonsági ember készült is átadni azt. Ám ekkor egy női hang – feltehetően a gyermek édesanyja – azt mondta: „Köszönjük!”, mire McAtee hirtelen észrevett valamit.

A döbbent anyuka ezt válaszolta: „Ó, ne! Gyerünk, ne csináld!”, majd hitetlenkedve hozzátette: „Ez most komoly?” McAtee ezután elhajtott.

A középpályás erősen kötődik a Wednesday városi riválisához, a Sheffield Unitedhez, hiszen két idényt is kölcsönben töltött a Bramall Lane-en.

