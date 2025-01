Ancelotti: nem tetszik az új formátum és nem szeretünk a City ellen játszani

Könnyen lehet, hogy a két gigász közül csak az egyik csapat jut el a legjobb tizenhat közé a Bajnokok Ligájában.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid nem tudott az első nyolcban végezni az UEFA Bajnokok Ligája alapszakaszában. Így a Királyi Gárda már a playoffkörben érdekelt lesz a BL folytatásában, a lehetséges két ellenfél vagy a Manchester City vagy pedig a Celtic. Amennyiben a spanyol együttes a skótokat kapja, úgy a City a Bayer Münchennel csap majd össze, de ez csak a péntek déli sorsoláson derül ki.

„Sokkal nehezebb lesz ha a Cityt kapjuk. Most várunk. Nem szeretünk ellenük játszani, nekik nagyobb esélyük van megnyerni a BL-t” – mondta az olasz tréner. Hozzátette: „Nem szeretem ezt az új formátumot. Túl sok meccset játszottunk, csökkenteni kellene a mérkőzésszámot, nem növelni.”

🗣 Ancelotti: „We don’t like playing against Manchester City.

If we get City it will be more difficult. Now we wait for the draw.” pic.twitter.com/QPDRVpoU3B

— City Chief (@City_Chief) January 29, 2025