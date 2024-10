Hét évvel visszavonulása után, 48 évesen visszatér az olasz futballikon?

A csapat, amelyik erősen érdeklődik iránta, úgy gondolja, a futball minden szempontjából hatalmas lépés és nagyszerű üzlet lenne.

Francesco Totti egész karrierjét az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő AS Romanál töltötte. 1993-tól egészen visszavonulásáig, 2017-ig volt a ‘Farkasok’ játékosa, összesen 619 mérkőzésen ölthette magára a fővárosi együttes mezét. A karrierje vége is 42 esztendősen jött el, ami szinte példátlan a modern futballban. Azonban a sportfogadással foglalkozó Betsson cég által szervezett sajtóeseményen hétfő reggel igen váratlan bejelentést tett.

„Úgy érzem, helyem lehetne a pályán a mostani Serie A-ban, és ezen a színvonalon én is tudnék játszani. Vannak olyan játékosok, akik évekkel a pályafutásuk befejezése után mégis visszatértek és játszottak még, és én is formában maradtam. A saját magam által alkotott csapatban, valamint különböző jótékonysági rendezvényeken egyébként is folyamatosan pályára lépek” – vélekedett a jó állapotban lévő Totti.

🚨🇮🇹 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Francesco Totti (48) has confirmed he is serious about a professional football return…

„It’s not a joke, I took everything seriously, there are one or two teams. Let’s see what happens, who knows what next year will bring us.” @sportmediaset pic.twitter.com/Af0Us7ACps

