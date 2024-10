Hivatalos: Balotelli visszatért a Serie A-ba

Az olasz élvonalban szereplő Genoa hivatalosan is bejelentette Mario Balotelli szerződtetését.

A korábbi olasz válogatott támadót az elmúlt hónapokban alacsonyabb osztályú itáliai, spanyol, török klubokkal, valamint MLS csapatokkal is összefüggésbe hozták. A Genoa azonban mentőövet dobott neki, így ismét topligás klubban futballozhat.

Balotelli legutóbb a 2019/20-as szezonban játszott a Serie A-ban, amikor a Brescia csapatát erősítette. Korábban a Milan és az Inter Milan színeiben is szerepelt az olasz élvonalban.

A 34 éves csatár legutóbb a török Adana Demirspornál szerepelt, ahol 2021 és 2024 között összesen 26 gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott.

🔴🔵🤝🏻 Mario Balotelli is back… as he signs in as new Genoa player, confirmed. https://t.co/LUHrsY9hNM pic.twitter.com/xSaFnWTIbk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024