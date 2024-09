Harry Kane és Endrick is történelmet írt, Arne Slot győzelemmel ünnepelte születésnapját

A Liverpool többek között Szoboszlai Dominik góljával 3-1-re győzött az AC Milan vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája új rendszerű alapszakaszának első játéknapján.

A liverpooliak rosszul kezdték a milánói rangadót, a hazaiak már a harmadik percen vezetéshez jutottak, de tíz perc után átvették az irányítást az angolok, és még a szünet előtt – két pontrúgás után – két fejessel fordítottak. A második félidőben is nagy fölényben játszott Arne Slot csapata – a holland tréner ráadásul ezen a napon ünnepelte 46. születésnapját –, amely a három pont sorsát a 67. percben döntötte el, amikor Szoboszlai gyönyörűen indította Gakpót a bal oldalon, a holland az alapvonaltól tíz méterre centerezett, a jól érkező magyar klasszis pedig hat méterről a levegőből bebelsőzte a labdát.

A címvédő Real Madrid kiszenvedte a győzelmet az egész meccsen nagyon veszélyesen futballozó VfB Stuttgarttal szemben. A német csapat Kylian Mbappé 46. percben szerzett gólja után egyenlíteni tudott, a hajrában azonban előbb Rüdiger egy szöglet után, majd a 18 éves Endrick egy kontra végén bevette a németek kapuját. A brazil támadó első gólját szerezte a BL-ben és a Királyi Gárda történetének valaha volt legfiatalabb játékosa lett, aki betalált a legrangosabb európai kupasorozatban. Raúl csúcsát adta át a múltnak.

Endrick is now Real Madrid’s youngest-ever goalscorer in UEFA Champions League history!

Münchenben gólfesztivált rendezett a Bayern a Dinamo Zagreb ellen. A bajorok az első félidőben már szinte eldöntötték a meccset, 3-0-ás vezetés birtokában mentek a szünetre, azt követően azonban a zágrábiak pillanatok alatt 3-2-re felzárkóztak. A horvát öröm azonban nem tartott sokáig, a Bayern ugyanis növelte a tempót és egymás után alakította ki a helyzeteit, melyeket jó százalékkal értékesített is és végül 9-2-re nyert. A meccsen Harry Kane négy – szabályos – gólt szerzett, ebből hármat büntetőből.

A rutinos támadó a hétvégén a Kiel ellen mesterhármast szerzett, előtte pedig Finnország ellen duplázott a Nemzetek Ligájában, így 3 meccs alatt 8-szor talált a kapuba. Ezzel a mesternégyessel pedig ő lett a valaha volt legeredményesebb angol a Bajnokok Ligájában, ezt a csúcsot Wayne Rooney tartotta 30 góllal, Kane már 32-nél jár.

Harry Kane HAT-TRICK 🎩🪄

He’s now the top-scoring English player in UCL history by TWO goals 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔝 pic.twitter.com/qRue7R4MAP

