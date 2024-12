Három versenyző is szerepet kaphat Brad Pitt mellett az érkező F1-es filmben

Három Forma-1-es versenyzőt is emlegetnek lehetséges szereplőként Brad Pitt F1-es filmjében, amelyet jövőre mutatnak be.

Az F1 című film 2025-ben debütál, főszereplői között pedig Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem és Kerry Condon is feltűnik.

A hétvégén olyan pletykák terjedtek, hogy a stáb az utolsó jeleneteket forgatja, miután Pittet a dobogó legfelső fokán látták, mellette a Mercedes pilótája, George Russell és a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc állt.

Később Pittet Bardemmel ünnepelve látták a dobogón, ami akár a történet részleteire is utalhat.

Bár egyelőre nem biztos, hogy melyik F1-es pilóták kapnak szerepet a filmben, az IMDb szerint három jelenlegi versenyző is szerepel a stáblistán.

A felsorolt három név: a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a spanyol Carlos Sainz, valamint a Haas hamarosan debütáló pilótája, Esteban Ocon.

A népszerű F1-es újságíró, Will Buxton szintén szerepel a stáblistán, bár a négyük neve mellett nem tüntettek fel konkrét karaktert vagy szerepet.

Abu-Dzabiban Brad Pitt így beszélt a filmről: „Hatalmas tisztelettel adózom ezeknek a srácoknak. Amit ezek az autók és pilóták meg tudnak tenni, az hihetetlen.”

„Életem egyik legjobb időszaka volt ez. Bárcsak még egy évig tartana. Talán még egy könnycseppet is ejtek!”

Hozzátette: „Nagyon szórakoztató volt. A rendezőnk azt mondta, hogy tegyünk színészeket az autóba, vegyüljünk el a hétvégén, és készítsük el a legjobb autóversenyzős filmet. Azt hiszem, sikerült.”

Fotó: Getty Images

A producer Jerry Bruckheimer elárulta, hogy Abu-Dzabi lesz az utolsó helyszín, ahol a filmet forgatják.

A The National szerint Bruckheimer így nyilatkozott: „Összességében kilenc pályát látogattunk meg, és Abu-Dzabi az utolsó. A Yas Marina Circuit elképesztő, és az itt élő emberek rendkívül kedvesek és segítőkészek voltak. A produkciónkat tárt karokkal fogadták, és mindent nagyon könnyűvé tettek számunkra a forgatáshoz.”

A 2024-es F1-es szezon utolsó versenyét Lando Norris nyerte, ezzel segítve a McLarent, hogy 1998 óta először megszerezze a konstruktőri címet.

An unforgettable moment at the Abu Dhabi Grand Prix. What a race, what a night. Honored to be here celebrating this incredible sport and the people who make it happen. 🏆 #AbuDhabiGP #F1 #BradPitt #Formula1 #RacingSpirit #loveyouall pic.twitter.com/ykSWD5C2g6

— Brad Pitt (@BradpittHQ) December 9, 2024