Hamilton egy „most vagy soha” manőverrel zárta le Mercedeses pályafutását

Lewis Hamilton egy „most vagy soha” előzésként írta le, amit csapattársa, George Russell ellen hajtott végre karrierje utolsó Mercedeses körében.

Miután a 16. helyről vágott neki a versenynek, Hamilton volt az egyetlen, aki kemény keverékű gumikon indult. Ennek köszönhetően végül csak a 35. körben állt ki kereket cserélni, miután versenymérnöke, Peter Bonnington azt mondta neki, hogy van esélye a dobogóra.

Miután visszatért a közepes gumikon a 7. helyre, azt mondták neki, hogy Russell 14 másodpercre van tőle. Hamilton pedig onnantól kezdve folyamatosan faragott csapattársa előnyéből.

A DRS rendszert nem engedélyezték a fő egyenesben az utolsó körben, miután Liam Lawson autója megállt a pálya szélén.

Azonban Hamilton megkapta az előzéssegítő rendszert a 9-es kanyar felé vezető rövidebb DRS-szakaszon. Az egyenes végén pedig körbeautózta Russellt, ezzel megkaparintva a negyedik helyet.

Ezzel Hamilton negyedik lett, és 697 pontot szerzett. Ezzel szemben Russell 695-öt, így a három közösen töltött szezonjuk alatt a hétszeres világbajnok gyűjtött többet.

What started as a leap of faith turned into a historic journey !!! It’s been real, I love you all ✌🏾 pic.twitter.com/ZrPKmEAzyG

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 8, 2024