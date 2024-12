Három ponttal távozott a Nottingham az Old Traffordról

A Nottingham Forest 3-2-re nyert a Manchester United otthonában a Premier League 15. fordulójában, szombaton.

Álomszerűen kezdte a találkozót Nuno Espírito Santo együttese. Rögtön a második percben Milenkovic szöglet utáni fejesével megszerezte a vezetést a Nottingham. Bő negyedóra elteltével Hojlund válaszolt a túloldalon.

A második felvonást az elsőhöz hasonlóan góllal indította a Forest: Gibbs-White középre tartó átlövését Onana benézte. Szinte még fel sem ocsúdtak a gól okozta sokkból a Vörös Ördögök, már is jött a következő. Gibbs-White a gólja után remekül csavart középre, Chris Wood pedig a kapufa segítségével a hálóba bólintott. Bruno Fernandes jobblábas bombájával a szépítés még összejött a hazaiaknak, az egyenlítés viszont elmaradt.

A Nottingham sikerével huszonöt ponttal az ötödik helyen áll, míg a sorozatban második meccsét elveszítő United a tizenharmadik pozícióban szerénykedik.

Nottingham Forest have won consecutive league games against Manchester United for the first time since 1992!#BBCFootball #MUNNFO pic.twitter.com/7TEUn2WXx2

— BBC Sport (@BBCSport) December 7, 2024