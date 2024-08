Három belső védő is távozhat a Barcelonától

A katalánok akár három középhátvédet is elveszíthetnek egy héttel az átigazolási időszak zárása előtt – számolt be a Mundo Deportivo.

Fabrizio Romano információi szerint a Barca több ajánlatot is kapott Mikayil Faye játékjogáért francia kluboktól és a PSV-től.

🔴⚪️🇸🇳 Understand PSV Eindhoven’s official bid for Mika Faye is worth €11m fixed fee plus €2m add-ons.

It also includes a buy back clause for Barça, higher than €30m buy back offered by Porto in June.

↪️🇫🇷 Lille and Rennes proposals are also still on the table. pic.twitter.com/bIKjBzwzAK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024