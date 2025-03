Három angol klub esélyes Gyökeres leigazolására – az MU nincs köztük

Európa össze topklubja szívesen látná a sorai között, viszont ő egyértelműen a Premier League-be vágyik.

A portugál élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Sporting Lisbon svéd gólvágója, Gyökeres Viktor a nyáron új kihívások elé nézhet, és a hírek szerint három Premier League-klub is szerepel a kívánságlistáján. A portugál A Bola információi szerint (amelyet a Daily Mail szemlézett) a 26 éves támadó Liverpoolba, Arsenalba vagy Manchester Citybe igazolna legszívesebben.

A 26 éves csatár Angliában már letette a névjegyét, korábban a Brighton, a Swansea és a Coventry mezét is viselte. Az elmúlt két idényben azonban Portugáliában futballozott, ahol elképesztő formában játszott: 90 mérkőzésen 82 gólt szerzett a Sporting színeiben.

Bár Manchester United szempontjából logikus lépés lenne a szerződtetése, a svéd támadó nem kíván újra együtt dolgozni Rúben Amorim vezetőedzővel, aki korábban a lisszaboni együttesnél volt edzője. Ez komoly csapás lehet az MU számára, ugyanis ott igen jelentős csatárgondokkal küzdenek.

A Unitednél Rasmus Højlund 19 mérkőzés óta gólképtelen, míg Joshua Zirkzee még nem találta meg a helyét a csapatban. A klub így biztosan új támadó érkezésén dolgozik, de úgy tűnik, Gyökeres nem az ő emberük lesz. A Sporting jelenlegi sztárja szerződés szerint 2028-ig a klub játékosa, kivásárlási ára pedig 100 millió euró, ám portugál források szerint már 70 millióért is hajlandóak lennének megválni tőle.

🚨 Liverpool, Manchester City or Arsenal would be Viktor Gyokeres’ preferred destination if he leaves Sporting this summer because they’ll be in the Champions League.

(Source: A Bola) pic.twitter.com/WK3l5tZxUm

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 12, 2025