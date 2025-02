Hansi Flick megvendégeli az egész csapatát a 60. születésnapja alkalmából

Hansi Flick ugyanis hétfőn töltötte be a hatodik ikszet és ennek a megünneplésére úgy döntött, hogy vendégül látja az egész gárdát.

Vagyis a német tréner péntek este születésnapi vacsorát ad, ahol ő az ünnepelt, de ennek ellenére ő fizet majd. Flick ezúttal nem az FC Barcelona létesítményein belül, hanem kívül találkozik a gárdával.

A német vezetőedző tavaly nyári érkezése óta jelentős hatást gyakorolt ​​Barcelonában, és úgy tűnik, hogy ez csak mélyül.

A Hansi Flicknek ugyanis nagyszerű kapcsolata a játékosokkal. Még akkor is, hogyha minden Flick-szabályt be kell tartania a játékosoknak, és ahogy kiderült nemcsak nekik, hanem még az elnöknek is.

A tréner igyekszik nemcsak a pályán, hanem azon kívül is jó viszonyban lenni a játékosaival, a személyes kapcsolat pedig jót tesz a gárdának.

A Diario AS információi szerint pedig ez már ott tart, hogy Hansi Flick meghívta az első csapat csapatot a születésnapi vacsorájára, amelyet pénteken tartanak egy barcelonai étteremben.

Flick a hét elején lett 60 éves. Ebből az alkalomból tervezte az összejövetelt.

Persze nemcsak a játékosokat, hanem az első csapat edzői személyzetét szintén megvendégeli, így körülbelül 50 embert ívott meg péntek estére.

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy Flick ilyen eseményt szervez. Mert fontosnak tartja, hogy a klub edzőkomplexumán kívül is találkozzon a csapat.

Az persze biztos, hogy ez az ünneplés különösen emlékezetes lesz a hatodik iksz miatt.

A péntek ideális időpont, hiszen a csapat legközelebb csak vasárnap játszik bajnokit. Majd utána indul is a nagy menetelés. Vagyis inkább folytatódik.

Ez előtt pedig Flick szeretné kihasználni, hogy a csapat lazábban készüljön a szezon kritikus időszakára.

A Barcelona ugyanis a hétvégén a Real Sociedaddal játszik majd. Utána utazás Lisszabonba a Benfica elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre.

Onnan pedig már nem lesz megállás a szezon utolsó, talán legfontosabb hónapjaiban.