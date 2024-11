Flick szabályait még Laportának is be kell tartania

A Barcelona német trénere minden szinten szabályozta a csapata működését. Szigorú rendet tart még az öltözködésben is. Ezt pedig nincs mese, még a klub elnökének is be kell tartania.

Hansi Flick sikerének egyik titka a Barcelonánál az a fegyelem, amelyet bevezetett a csapat életében. Ennek pedig a pályán is megvan az áldásos hatása.

A német edző pontos szabályokat és normákat támasztott ebben a szezonban és ez alól senkinek sincsen kibúvó és nincsen olyan szabály vagy elvárás, amit bárki megkérdőjelezne.

A fegyelmezésről a héten Pedri árulta el, hogy Flick megszüntette a pénzbüntetéseket, amelyek a késésekért jártak. Hogyha valaki nem ér oda az edzésre vagy a megbeszélt találkozókra, akkor a következő mérkőzésen a kispadon kezd.

A szabályok pedig az elnökre is vonatkoznak, azokat még Joan Laportának is be kell tartania.

A csapatnak például meghatározott öltözködési regulája van. Az amerikai előszezoni turné során pedig Laporta – ahogy szokott – részt vett egy edzésen néhány másik igazgatóval együtt.

Flick azonban amikor megtudta, hogy érkezik, előtte határozottan megkérte, hogy azt csak megfelelő felszerelés tegye. Olyanban, ami a játékosok és a stáb részére is meg van határozva. Így mit lehetett tenni: a szabály az szabály. Laportáék pedig átöltöztek.

Vagyis Flickkel senki sem vitatkozik. Főleg, amíg az eredmények őt igazolják.