Hansi Flick már a BL-döntőre készül

A Barcelona vezetőedzője határozottan hisz abban, hogy csapatával idén bejut a Bajnokok Ligája döntőjébe.

A német szakember olyannyira biztos ebben, hogy a müncheni finálé időpontját már hozzá is adta a csapat mérkőzésnaptárához.

A Barcelonának a döntőhöz vezető úton először a főtáblán kell helytállnia. A katalánok négy fordulót követően három győzelemmel és egy vereséggel a hatodik helyen állnak a táblázaton. Flick tanítványainak olyan ellenfelekkel kell még szembenéznie, mint a Brest, a Dortmund, a Benfica és az Atalanta, mielőtt a kieséses szakaszba léphetnének.

A Barca 2015 óta nem jutott el a döntőig. Akkor Lionel Messivel, Neymarral és Luis Suárezzel a soraiban meg is nyerte a trófeát a Juventusszal szemben.

