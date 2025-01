Hansi Flick: azt mondta nem, küldjem be inkább Pablo Torrét!

Gavi olyat tett, amit a mai futballisták közül nagyon kevesen tettek volna meg. Hansi Flick is csodájára járt játékosa döntésének.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona vasárnap este 7-1-re győzött a Valencia ellen a La Ligában. Hansi Flick csapata gálaelőadást tartott, negyedóra után már 3-0 állt az eredményjelzőn, a szünetben pedig 5-0 volt az állás.

A katalán csapat történelmében csupán negyedik alkalommal fordult elő, hogy egy szezonon belül, 32 meccs elteltével már legalább 100 gólt rúgtak. Jelenleg 101-nél tart a Barca. Korábban a 2011/12-es idényben voltak ilyen termékenyek, akkor ugyanennyi meccs mellett 102-ig jutottak. Még a 20. században voltak képesek egyszer 103-ra és egyszer 106-ra.

A gránátvörös-kék mezes együttes ezzel a sikerrel három pontra megközelítette a második helyen álló és a fordulóban döntetlent játszó Atlético Madridot, míg a Reallal szemben hét pont a lemaradás. A meccset követően Hansi Flick egy érdekes szituációról is szót ejtett. Arról kérdezték, Gavi miért nem lépett pályára, míg Pablo Torre viszont igen.

„Szerettem volna csereként beküldeni Gavit. Ő azonban azt kérte tőlem, inkább adjak lehetőséget Pablo Torrénak. Teljesen lenyűgözött, hihetetlen pillanat volt. Nagyon szeretem a hozzáállását, az elkötelezettségét” – mondta a német tréner.

Listen to what Hansi Flick said about Gavi. pic.twitter.com/gaAkPsUn94

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2025