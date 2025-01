Hetet rúgott a Barcelona a Valenciának

Az FC Barcelona lendületes héten van túl. Hiszen a hét közepén öt gólt rúgott a Benficának a BL-ben Hansi Flick csapata. A vasárnap esti bajnokin pedig hetet a Valenciának.

Az FC Barcelona ugyanis kiütéses, 7-1-es győzelmet aratott a vendég Valencia felett a spanyol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának vasárnapi játéknapján.

🚨🇪🇸 GOAL | Barcelona 1-0 Valencia | Frenkie de Jong

FRENKIE DE JONG OPENS THE SCORING FOR BARCELONA! LAMINE YAMAL WITH THE ASSIST!pic.twitter.com/sGMQS3BRKI

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 26, 2025