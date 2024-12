Hamilton konkrét tárgyalásokat folytat egy MotoGP csapattal

Pit Beirer, a KTM motorsport-főnöke megerősítette, hogy Lewis Hamilton „konkrét tárgyalásokat” folytatott a KTM-mel való befektetési lehetőségekről.

Az osztrák gyártó súlyos pénzügyi válsággal néz szembe, de hangsúlyozták, hogy motorsportprogramjai nem lesznek érintettek a következő évben. Nemrég pedig a hétszeres F1-es világbajnok Hamilton került szóba a csőd szélén álló csapattal.

A KTM két csapattal képviselteti magát a MotoGP-ben – egy gyári és egy Tech3 szatellitcsapattal –, valamint jelentős szereplő a Moto2 és Moto3 junior kategóriákban is, amelyek a MotoGP utánpótlását biztosítják.

A hírek szerint az osztrák márka adósságai elérik a 3 milliárd eurót, és jelenleg osztrák jog szerinti önigazgatás alatt áll. Ennek megoldására külső befektetéseket is fontolgatnak a MotoGP-projektjükbe.

Az egyik érdeklődő fél Lewis Hamilton, aki korábban is kifejezte érdeklődését a MotoGP iránt. A hétszeres F1-világbajnok idén korábban már vizsgálta a lehetőséget, hogy befektessen a Gresini Ducati csapatba, és most a KTM-mel is tárgyalásokat folytatott.

Pit Beirer a Speedweek számára nyilatkozva elmondta: „Csak annyit mondhatok, hogy nagyon érdekes beszélgetéseink voltak a menedzsmentjével. Nem titok, hogy Lewis Hamilton érdeklődik a MotoGP iránt, és gondolkodik egy saját csapaton. Itt is konkrét tárgyalások zajlanak.”

Fontos megjegyezni, hogy a KTM fő partnere az energiaitalgyártó Red Bull, amely Hamilton hosszú ideje fennálló szponzora, a Monster Energy, legnagyobb riválisa.

Azonban úgy tűnik, Hamilton és a Monster Energy kapcsolata véget ér, különösen, hogy a brit versenyző a Ferrarihoz való átigazolása miatt átalakítja támogatói szerződéseit. Emiatt várhatóan a Red Bull és a KTM együttműködése nem jelent akadályt.

„Aki velünk akar dolgozni, tudja, hogy a Red Bull és a KTM elválaszthatatlanok. Ez eddig nem jelentett problémát a tárgyalások során” – árulta el Beirer.

Beirer azt is hozzátette: „Egy befektető más, mint egy szponzor. Mi szoros partnerséget ápolunk a szponzorainkkal is. Amikor olyan partnerek ülnek az asztalnál, akik pénzt fektetnek be egy ilyen nagyszerű projektbe, akkor ők is részt akarnak venni a döntésekben. Ez pedig pozitív is lehet. Erős partnerekkel közösen jó megoldások születhetnek.”

Az F1 tulajdonosa, a Liberty Media jelenleg a MotoGP tulajdonjogának megszerzésén dolgozik a Dorna Sports-tól, ami várhatóan az Európai Unió alapos vizsgálata alá kerül.

A Liberty megjelenése vélhetően hozzájárul Hamilton MotoGP iránti növekvő érdeklődéséhez, bár a Gresini csapathoz fűződő kapcsolatai sem szűntek meg teljesen.

Noha Beirer nyilvánosan beszélt a tárgyalásokról. Hamilton – aki már 105 futamgyőzelemmel rendelkezik az F1-ben – úgy tűnik, igyekszik titokban tartani érdeklődését és a tárgyalások részleteit.