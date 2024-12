Hamilton jelentős szponzorváltásra készül a Ferrarinál

A hírek szerint Lewis Hamilton megszakítja hosszú távú együttműködését a Monster Energy-vel, és annak riválisával, a Ferrari szponzoraként is ismert Celsius-szal köt megállapodást.

A Sport Business értesülései szerint Hamilton személyes szponzorációja a Monster Energy-vel véget ér, amely 2017-ben kezdődött.

A Monster Energy 2010 óta szponzorálja a Mercedest, amikor a Silver Arrows visszatért az F1-es rajtrácsra, majd 2017-ben személyes megállapodást kötött Hamiltonnal.

A partnerség során Hamilton nevét viselő italok és egyedi ízesítések is megjelentek.

A szerződés megszűnésének oka állítólag a hétszeres világbajnok Ferrariba igazolása a következő szezonra. Eközben a Monster Energy a McLarenhez igazol, miután az év elején bejelentették, hogy 2025-től kezdődően együttműködnek.

even though they’re not a mercedes sponsor anymore…monster energy commented on sir lewis hamilton’s silverstone post 🥹💜 pic.twitter.com/QIjpAZNCOq

— sim (@sim3744) July 16, 2024