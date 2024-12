Hamilton hamar lerombolhatja Leclerc felépített előnyét

Az egykori Williams- és McLaren-versenyző úgy véli, hogy bár Charles Leclerc kezdetben élvezhet „előnyt”, a hétszeres világbajnok hamar át fogja venni az irányítást.

Leclerc-et széles körben az F1 egyik legjobb időmérős versenyzőjének tartják, így várható, hogy egykörös tempóban kezdetben felülkerekedik Hamiltonon. Azonban a 39 éves Hamilton a Las Vegas-i és Abu-dzabi Nagydíjon is megmutatta, hogy versenytempóban még mindig képes végigszáguldani a mezőnyön.

Hamilton azonnali célokat fog kitűzni, amikor megkezdi a munkát a Scuderiánál. A Ferrari idén épphogy lemaradt a konstruktőri világbajnoki címről, amely 2008 óta lehetett volna az első a csapat számára.

Hamilton érkezésével a maranellói csapat jó eséllyel véget vethet a hosszú szünetnek, miközben a brit pilóta saját ambícióit is követni fogja, hogy megszerezze régóta áhított nyolcadik világbajnoki címét.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Montoya szerint ez lehetséges, feltéve, hogy a Ferrari versenyképes autót biztosít Hamilton számára. Ugyanakkor a kolumbiai ex-pilóta rövid távon nehézségekre számít.

„Lewis elég érett ahhoz, hogy megértse: rövid távon egy kicsit küzdenie kell majd, hogy megszokja a Ferrari rendszerét. Charles úgy fogja érezni, hogy előnye van. De adjunk hat-hét futamot, és ha az autó versenyképes lesz, Lewis mindent meg fog nyerni” – mondta Montoya az Instant Casino-nak adott interjújában.

