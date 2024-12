Hamilton egy nem kívánt rekorddal búcsúzhat el a Mercedestől

Lewis Hamilton küzd, hogy elkerüljön egy nem kívánt F1-es rekordot 246. és egyben utolsó Mercedes-es versenyén az Abu Dhabi Nagydíjon.

12 szezon, 84 győzelem és 6 világbajnoki cím után, amely statisztikailag a legsikeresebb versenyző-csapat partnerség az F1 történetében, a vasárnapi verseny után véget ér. Hamilton 2025-től a Ferrarinál folytatja tovább pályafutását.

Ha a Ferrari számára kedvezően alakulnak az eredmények, Hamilton akár a konstruktőri világbajnok csapathoz csatlakozhat. Ehhez az olaszoknak 21 ponttal kell megverniük a McLarent a Yas Marina-i pályán. Vagy pedig 22 ponttal, ha nem nyerik meg a futamot, így megszerezhetnék történetük 17. konstruktőri címét.

De Hamilton számára szinte lehetetlen feladat, hogy elkerülje a valaha volt legrosszabb helyezését az egyéni bajnokságban.

Lewis has changed his profile picture to when he first joined Mercedes 🩶

He will race with them one final time this weekend 💫 pic.twitter.com/bXUu6L6a5N

— Autosport (@autosport) December 4, 2024