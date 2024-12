Hamilton az utolsó mercedeses időmérőjéről: Ennél rosszabbul nem alakulhatott volna

A hétszeres Forma–1-es világbajnok, aki 2025 elején a Ferrarihoz igazol, legjobb esetben is csak a 16. helyről indulhat a Yas Marina pályán.

Hamilton számára sajnálatos körülmények összjátéka vezetett ehhez a helyzethez: éppen csak áthaladt a start/célvonalon, hogy megkezdhesse az utolsó gyors körét.

A körét azonban Jack Doohan Alpine-jának piszkos levegőjében töltötte, aki közvetlenül előtte haladt. Azután pedig, hogy az első szektorban lassabb szektoridőt teljesített, Hamilton a kör utolsó szakaszában egy bóját szedett fel, amelyet Kevin Magnussen ütött az út közepére.

Ez a 14-es kanyarban történt, amikor Hamilton éppen javított volna a szükséges köridőn. Viszont a pályán lévő akadály miatt már nem tudott jobb időt futni, mint az előző köre.

Ez az elmúlt hat futam során már a harmadik alkalom, hogy Hamilton az időmérő első szakaszában búcsúzott.

„Én voltam az utolsó autó a pályán, és végül kifutottam az időből” – ismerte el Hamilton az újságíróknak. „Aztán ott volt az a bója a végén, ami a kocsi alá került, és elvesztettem az összes leszorítóerőt, szóval ennél rosszabbul tényleg nem alakulhatott volna.”

Not my day but tomorrow we go again. One last time with the team, let’s see what we can do ~ pic.twitter.com/pwlThTNSNh

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 7, 2024