Hamarosan visszatérhet az Arsenal kulcsembere

Martin Ødegaard közel áll ahhoz, hogy felépüljön a bokasérüléséből.

Az Arsenal norvég középpályása még az Ausztria elleni Nemzetek Ligája találkozón szedett össze egy bokasérülést. Azóta tíz mérkőzést is ki kellett hagynia.

Mikel Arteta vezetőedző először alaposan felméri játékosa állapotát, mielőtt döntést hozna arról, kész-e újra játszani.

Ødegaard sérülése komoly csapásként érte az Arsenalt, visszatérése kulcsfontosságú a csapat sikeres szereplése érdekében. Az Ágyúsok fontos mérkőzések előtt állnak, hiszen a Chelsea, a Newcastle és az Inter Milan vár rájuk a folytatásban.

