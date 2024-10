Carragher: Arteta egyre inkább kezd hasonlítani Mourinhora

A Liverpool egykori ikonikus védője a vasárnapi Arsenal - Pool rangadót követően beszélt a baszk tréner taktikájáról.

Az Arsenal kétszer is vezetett és úgy tűnt, hogy a Mersey-partiak fölé kerekedett, ám a második félidőben érhetetlenül visszaállt és abszolút feladta a támadások lehetőségét.

A két kényszerű csere sem az Ágyúsok malmára hajtotta a vizet, a Liverpool pedig a 81. percben kiegyenlített és elvitt egy pontot az Emirates-ből.

„Érdekes nézni ezt az Arsenalt. Hosszú ideje foglalkoztat ez a téma, hiszen Arteta sokáig Peppel dolgozott, mindenki azt gondolhatta, hogy ő az új tanítványa” – kezdte.

„Erre senki sem számított, de az Arsenal trénere lassan kezd olyan edzővé válni, mint Mourinho. Érdekes, hogyan jutott el idáig” – tette hozzá.

Mikel Arteta is trying to win the title for Arsenal in the style of Jose Mourinho not Pep Guardiola! #ARSLIV ⚽️

pic.twitter.com/DisyqxJp2y

— Jamie Carragher (@Carra23) October 27, 2024