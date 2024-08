Hajlandó mélyebben is a zsebébe nyúlni az Arsenal

A londoni klub minden követ megmozgat, hogy bővítse lehetőségeit a középpályán.

A spanyol Diario Vasco szerint az Ágyúsok készen állnak arra, hogy bőkezűbb ajánlattal rukkoljanak elő Mikel Merino szerződtetése érdekében. Ez a kiegészítésekkel együtt akár 35 millió eurót is jelenthet.

Jóllehet, még ez az összes sem elég ahhoz, hogy a Real Sociedad beadja a derekát. A spanyolok a hírek szerint körülbelül 40 millió euróért engednék csak el Merinót.

Az Ágyúsok ezen a nyáron eddig csak két új játékost igazoltak: a Brentfordtól véglegesen megszerezték David Rayát, Riccardo Calafiorit pedig Bolognából szerződtették.

Arsenal have reached an agreement with Real Sociedad to sign Mikel Merino for €35m. Both clubs hope to finalise the deal by weekend.

https://t.co/FKyXGdpF38

— The Bottom Corner (@thebottomcorna) August 16, 2024