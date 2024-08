Zsinórban ötödik bajnoki címére pályázik a Manchester City – PL-előszó

Pénteken elstartol az angol labdarúgó-bajnokság 2024/25-ös szezonja, amelynek Szoboszlai Dominik (Liverpool) és Kerkez Milos (Bournemouth) személyében két állandó magyar szereplője is lesz.

A címvédő Manchester City sorozatban az ötödik bajnoki címére hajt, Josep Guardiola együttesére a nyitófordulóban rögtön rangadó vár, ugyanis vasárnap a Chelsea otthonába látogat. A londoniak rengeteg játékost igazoltak a nyáron, ráadásul új edzővel, Enzo Marescával vágnak neki az idénynek.

Ugyancsak új vezetőedzővel várja a rajtot Szoboszlai csapata: a Liverpooltól kilenc év után köszönt el a korábbi német sikerkovács, Jürgen Klopp, akinek helyét a holland Arne Slot vette át. A Vörösök az első fordulóban az újonc Ipswich Town otthonába látogatnak szombaton.

A Kerkezt foglalkoztató Bournemouth a Nottingham Forest otthonában kezdi meg szereplését az új szezonban ugyancsak szombaton. Ami a bajnoki esélyeket illeti, a statisztikákkal foglalkozó Opta cég 10 ezer alkalommal „szimulálta le” az évadot, ezeknek a 82,2 százalékában a számítógép a Manchester City címvédését vizionálta.

Chances of winning the 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟱 Premier League title, according to Opta 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆🔢 pic.twitter.com/GlIqunvyAp

