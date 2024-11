„Ha legyőzzük a Cityt, azt hiszik majd, én vagyok az új Alex Ferguson”

Már most is úgy várják, mint a messiást, nem még ha tényleg borsot tudna törni a városi rivális orra alá, amely nyilván nagyon jó ajánlólevél lenne számára.

Rúben Amorimnak még feladata van a Sporting CP élén. A 39 esztendős portugál tréner november 11-től már a Manchester United vezetőedzője lesz, melynél 2027-ig szóló szerződést írt alá, de addig is még a lisszaboni együttest irányítja. A felek úgy állapodtak meg, hogy Amorim a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre és a Bragával szemben vívandó bajnokira még marad a portugál csapatnál, ugyanis két kulcsfontosságú meccs ez a Sportingnak.

A BL-ben hét pontos lisszaboni gárda a szintén két győzelemmel és egy döntetlennel álló Cityt fogadja kedd este hazai pályán. A meccset megelőzően Rúben Amorim megtartotta a szokásos mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját, melyen már többek között a jövőjéről is beszélt.

„Ami engem érdekel, az a győzelem. Szépen szeretnék búcsúzni Alvaladétól és győzni Bragában, hogy majd egy új kaland vegye kezdetét Manchesterben” – szögezte le Amorim arra a kérdésre, hogy van-e extra motivációja, mivel csapatával – amelyet 2020 óta irányít – kedd este lép pályára utoljára hazai környezetben.

„If we win tomorrow, people will think that the new Alex Ferguson has arrived!” 🏆

Ruben Amorim isn’t paying attention to the extra eyes from Manchester United fans on Sporting’s match tomorrow against Manchester City 👀 pic.twitter.com/FRN5UonbU4

