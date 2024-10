Kiderült, mikor állhat munkába Ruben Amorim az MU-nál, íme a szerződés részletei

Az MU gálánsan belement a Sporting azon kérésbe, hogy két fontos mérkőzésre még maradhasson a portugál edző, így a manchesteri szurkolóknak még kicsit várinuk kell a bemutatkozására.

Hétfőn menesztette Erik ten Hagot a Manchester United és gyakorlatilag már másnap tényként közölte minden hiteles forrás, hogy a Sporting CP-nél 2020 óta dolgozó Ruben Amorim lesz az utódja. A 39 esztendős portugál tréner nagy ígéretnek számít az edzői piacon, nyáron még a Liverpoollal is szóba hozták, de végül maradt a lisszaboni együttesnél. Az MU ajánlatára viszont már nem tudott és nem is akart nemet mondani, lehet, hogy erre várt. A roppant hiteles transzferguru, Fabrizio Romano már tényként közli, hogy megszületett a megállapodás Amorim és a Manchester United között.

A Sportinggal két bajnoki címet is nyerő tréner kivásárlási záradéka 10 millió eurót, amit ki is fizet az MU a portugál csapatnak, azonban 30 napos „felmondási idő” köti a 39 éves trénert jelenlegi csapatához és ettől nem is nagyon akar eltekinteni a lisszaboni együttes, mivel Amorim a teljes szakmai stábját is viszi Angliába.

🚨🔴 Rúben Amorim can be considered new Man United manager, confirmed.

Portuguese coach will start new #MUFC chapter during the international break;

documents to be signed this week.

Contract until 2027. Sporting to receive €10m clause — plus €1m for staff/30 days notice. pic.twitter.com/wIVcZyIL56

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2024