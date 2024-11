„Ha kiesünk a másodosztályba, én akkor is itt leszek”

A Manchester City perének verdiktjére jövő februárban vagy márciusban kerülhet sor.

Szeptember 16-án kezdődtek a meghallgatások az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban címvédő Manchester City ügyében. A világ egyik leggazdagabb klubját azzal vádolják, hogy 2009 óta összesen 115-ször sértette meg a liga pénzügyi szabályait. Az angol sajtó már most az évszázad sportpereként emlegeti az esetet, amelynek a végső ítéletére 2025 februárjában/márciusában kerülhet sor.

A héten a csapattal 2027-ig hosszabbító Pep Guardiola elmondta, bármi is lesz a verdikt, ő ugyanúgy marad a manchesteriek kispadján.

„Olvastam valamit, hogy egyből ki kellene zárni minket az élvonalból. Nyilván a klubok 75%-a ezt szeretné. Tudom, miket tesznek a háttérben és hogyan próbálkoznak. Nem szeretem ezt a helyzetet, de ha már itt vagyunk, kitartunk, mert szeretem a klubot és a játékosaimat” – mondta a spanyol tréner a City Tottenham elleni bajnokiját megelőző sajtótájékoztatón.

Korábban arról lehetett olvasni az angol sajtóban, hogy akár ki is zárhatják a Manchester Cityt az élvonalból, más forgatókönyvek alapján 30 pontos levonás is lehet a büntetésük. Bár igazság szerint a perben bármi benne, és csak a bírák tudják, hogy milyen szankciókkal sújtják majd az égszínkékeket. Abban egészen biztosan igaza van Guardiolának, hogy a PL-klubok igen jelentős része üdvözölné a manchesteriek kizárását vagy pontlevonását.

🔵❗️ Pep Guardiola: „I said it 6 months ago, I said it 1 year ago when all the clubs accused us of doing something wrong… if we will get relegated I will be here”.

„Even if we are in the Conference, I will be here to come back to the Premier League”. pic.twitter.com/5f36rEx8zX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2024