Győzelmi ajándék Slot születésnapjára

A Liverpool holland menedzsere kedden ünnepelte 46. születésnapját. Amelyre két ajándékot is kapott Arne Slot. Debütálást a Bajnokok Ligájában és egy parádés sikert a csapatától.

Slot a mérkőzés utáni interjúját így kezdte:

A Liverpool ugyanis a 3. percben hátrányba került, de a rémálomszerű kezdés után fordított a csapat és 3-1-re nyert Milánóban. Köszönhetően Szoboszlai Dominik góljának is.

„Nagyszerű volt egy ilyen stadionban megünnepelni a születésnapomat – és aztán nyerni.” – nyilatkozta Slot a mérkőzés után.

„Megmutattuk, milyen jól tudunk dominálni. Szeretjük nyomás alatt tartani az ellenfeleket és nagyon agresszívek lenni. De szeretünk helyzeteket kialakítani hátulról indulva is.”

A Liverpool BL- sikere azért is fontos, mert szombaton hazai pályán szenvedett vereséget a csapat a Nottingham Forest ellen.

„A szombati vereség nagy csapás volt. Érdekes volt, hogyan reagáltunk, amikor ma este is hátrányba kerültünk. Hogyha ilyen jól tudunk játszani, akkor érthetetlen, hogy hazai pályán, hogyan kaphattunk ki a Forest ellen.”

Arne Slot, a Liverpool menedzsere a középpályás trióját méltatta a találkozó után.

” Gravenberch megragadta az alkalmat, hogy egy ilyen stadionban játszhatott. Hihetetlenül futballozott.”

A holland menedzser szerint a középpályás triójának az egyensúlya és minősége jelentette egyértelműen a fölényt ezen az estén. Hiszen Szoboszlai és Alexis Mac Allister is remekelt.

„Szerintem ezúttal az energia és a minőség kombinációja voltak. Nagyon keményen dolgoztak mindvégig a meccsen.”

A Liverpool legközelebb október 2-án a Bolognát fogadja hazai pályán.

„I like how they played more than they way they sang for me!” 🤣

It was an ideal result for Liverpool on Arne Slot’s birthday… and he reveals what his players got him on his special day 🎂

🎙 @Becky_Ives_ | 📺 #GoalsShowXtra on @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/7pBJm95Erv

— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 17, 2024