Gündogan aláírt a Manchester Cityhez

Ilkay Gündogan egy év Barcelonában töltött év után visszatért Manchesterbe. Miután pénteken aláírta az új szerződését a Cityhez.

Gündogan ingyen hagyta el Barcelonát, annak ellenére, hogy még két év hátravan a szerződéséből.

A német középpályással azzal a feltétellel bontott szerződést a Barca, hogy a megállapodásból hátralévő két évben nem követeli a fizetését. Így mintegy 18 millió eurós bért takarít meg Barcelonának.

Gündogan visszatérésekor a következőket mondta.

„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy láthatom a csapattársaimat, a személyzetet, azokat az embereket, akikkel hét évet töltöttem együtt. Sok hullámvölgy volt, de hihetetlen élmény. Amikor az ember elhagyja ezt a helyet és egy évet távol tölt, még jobban kezdi értékelni. Ez a világ legjobb klubja, és azt hiszem, a futball szempontjából – erre a szintre visszatérni hihetetlen érzés. Nagyon elégedett vagyok, nagyon boldog, és kiváltságosnak érzem magam, hogy újra megoszthatom az öltözőt ezekkel a csodálatos játékosokkal.”

A német játékos két évvel ezelőtt csapatkapitányként hagyta el a Manchester Cityt.

What you’ve all been waiting for…

Welcome back to City, @IlkayGuendogan 🩵 pic.twitter.com/8VutEkQNRU

— Manchester City (@ManCity) August 23, 2024