Guardiola elárulta, miért nem fáj neki a BL-ből való kiesés

Ahogy Pep Guardiola maga is mondja, ő és a Manchester City csapata most már csak "a kanapéról" élvezhetik a Bajnokok Ligáját.

A Premier League címvédője gőzerővel dolgozik azon, hogy újra ott legyenek az „Öreg Kontinens” legjobb csapatai között. Valójában a következő Bajnokok Ligájában való részvételük sincs még biztosítva. Jelenleg az ötödik helyen állnak… de „ez a mi kezünkben van, és küzdeni fogunk érte” – védekezett Guardiola a sajtó előtt.

Valójában, Fabio Capellóval folytatott nyilatkozatháborúja mellett, ami igazán felkeltette a figyelmet Guardiola sajtótájékoztatóján, az a Bajnokok Ligájáról és annak versenyképességéről tett véleménye volt.

Amikor arról kérdezték, mennyire furcsa nem látni a City-t ezekben az európai fordulókban, és hogy hiányzik-e neki csapata hiánya, a katalán edző megrázta a fejét, világos volt, és másfél perces „beszédet” mondott a világ legnagyobb klubversenyéről.

🚨👀 Pep Guardiola on Fabio Capello saying he “did a lot of harm to football”.

“I listen to everything that people say about me. So be careful! It’s not the first time that Mr Fabio Capello said that. I’m not good enough to win Italian football…”.pic.twitter.com/0wobNIECQc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2025