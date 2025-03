Nem öregedett túl jól Guardiola mondata

A Manchester City vezetőedzője valószínűleg már mást mondana a Premier League legjobb játékosának.

Pep Guardiola idegtépően nehéz idényt él át, hiszen a Manchester City rekordot jelentő ötödik egymást követő Premier League-címről szőtt álmai hamar szertefoszlottak, miután Rodri súlyos térdsérülést szenvedett.

Az Aranylabda-győztes hiányában a City korábbi legjobbjai is csalódást keltő teljesítményt nyújtottak. Többek között Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva és John Stones is elmarad a várakozásoktól.

Ennek eredményeként az égszínkékek jelenleg csupán a negyedik helyen állnak a bajnokságban, 20 ponttal lemaradva az éllovas Liverpool mögött. A manchesteriek ráadásul már a Bajnokok Ligájától is búcsúztak, miután a Real Madrid oda-vissza legyőzte őket a play-off körben.

Mindezek fényében megállapítható, nem öregedett túl jól Guardiola tavaly márciusi gondolata, amikor Fodent a Premier League legjobb játékosának nevezte.

„Mindig tehetséges volt, de most érettebb, jobban érti a játékot, különösen védekezésben. Játszhat középen, jobboldalon, képes helyzeteket teremteni és befelé vágni, baloldalon is szerepelhet, gólokat szerez onnan is. Mit mondhatnék? Ő jelenleg a Premier League legjobbja, annyi mindent csinál. Hihetetlen” – nyilatkozta Fodennel kapcsolatban Guardiola a Manchester United elleni 3-1-es győzelem után.

A City vezetőedzője a 24 éves játékos védőmunkáját is elismerően méltatta.

„Amikor két gólt szerez, az még nagyobb örömet okoz nekem, mint bármi más. Nem kötünk kompromisszumot ebben – aki nem védekezik, nem maradhat a csapatban. Ő imádja a futballt, ebben él. Öröm nézni, és a munkamorálja elképesztő”– hangsúlyozta Guardiola.

Tavaly augusztusban Foden elnyerte a PFA Év Férfi Játékosa díjat, miután 35 bajnokin 19 gólt szerzett a címvédő City színeiben.

Az angol válogatott középpályás azonban a 2024/25-ös idényben eddig messze elmarad csúcsformájától. Foden 22 Premier League-mérkőzésen mindössze hét gólt és két gólpasszt jegyzett.

A City szombat este a Liverpoolt búcsúztató Plymouth ellen lép pályára az FA Kupa ötödik fordulójában.