Gól és gólpassz Antonytól: negyeddöntős az Ekl-ben a Betis

A Real Betis 4-0-ra győzött az UEFA Európa-konferencialiga nyolcaddöntőjének visszavágóján a múlt csütörtöki 2-2-es, Guimaraes elleni döntetlen után. Így a spanyol csapat 6-2-es összesítéssel jutott a legjobb nyolc közé. Cédric Bakambu duplázott, de Antony is kulcsszerepet vállalt a sikerben. A brazil sztár – aki kölcsönből érkezett a Betishez a Manchester Unitedtől – gólt és gólpasszt jegyzett. Mióta az andalúz együttesbe igazolt, négy találat és négy assziszt a mérlege, valamint háromszor volt a meccs embere.

