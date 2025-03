„Glazerék eltűntek a háttérben, most én kapom az összes sz*rt”

A Manchester United kisebbségi tulajdonosa kiemelte, ha a szurkolók részéről a gyűlölet elérné azt a szintet, amit a Glazer-család kapott, akkor kiszállna.

Sir Jim Ratcliffe, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United kisebbségi tulajdonosa őszintén beszélt arról, milyen kritikákkal kell szembenéznie, mióta átvette az irányítást a patinás klub felett. A brit milliárdos elárulta, hogy a szurkolók korábban a Glazer-családot vették célkeresztbe, de mióta az MU vezetésében változás történt, most ő áll a támadások középpontjában.

Ratcliffe a tulajdonosváltás óta rengeteg kritikát kapott a klubnál zajló változások miatt. Bár a szurkolók évek óta a Glazeréket okolták a csapat hanyatlásáért, a milliárdos szerint az amerikai család mostanra teljesen eltűnt a háttérben – az összes támadás pedig rá zúdul.

„Ha az engem érő gyűlölet elérné azt a szintet, amit Glazerék kaptak, akkor azt mondanám, hogy elég volt, srácok, keressetek valaki mást” – nyilatkozta a 72 esztendős üzletember a The Timesnak adott interjújában.

„A Glazer-család már nem is nagyon jár meccsre. Háttérbe vonultak, így most én kapom az összes rohadt sz*rt. Mióta bevásároltuk magunkat a klubba, nem is láttam őket. Csak annyit mondanak: ‘Köszönjük, Jim, remek munkát végzel.’”

Sir Jim Ratcliffe: „So if it reached the extent that the Glazer family have been abused, then I’d have to say, look, enough’s enough guys, let somebody else do this. They can’t really come to a match, the Glazers. They’ve retreated into the shadows a bit now, so I’m getting all… pic.twitter.com/JkyDoHKL4X

