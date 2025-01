Gigászok csatája: Djokovic – Alcaraz először Melbourne-ben

Carlos Alcaraz kedden, az Australian Open negyeddöntőjében próbálja megszerezni első keménypályás győzelmét Novak Djokovic ellen.

Alcaraz három győzelmet aratott Djokovic ellen az eddigi hét mérkőzésük során, de keménypályán 0-2 a mérlege.

E két találkozó közül a legemlékezetesebb a 2023-as Cincinnati Open döntője volt, amikor Djokovic meccslabdát hárítva győzött 5-7, 7-6(7), 7-6(7) arányban egy kimerítő 3 óra és 49 perces csatában. Ez az ATP Masters 1000 történetének (1990 óta) leghosszabb, három nyert szettig tartó döntője lett.

„Határozottan az egyik legkeményebb mérkőzés volt, amit valaha játszottam” – mondta a szerb játékos, aki ezzel bosszút állt az Alcaraz elleni ötszettes vereségéért a wimbledoni döntőben. „Ez a rivalizálás egyre jobb és jobb.”

A keddi negyeddöntő a Rod Laver Arénában lesz az első találkozójuk, amely nem elődöntőben zajlik egy tornán. Illetve ez lesz az első keménypályás Grand Slam-összecsapásuk is.

A 21 éves Alcaraz és a 38 éves Djokovic tavaly két mérkőzést játszottak egymással: a spanyol Wimbledonban füves pályán aratott győzelmet a döntőben, míg Djokovic visszavágott a párizsi olimpiai tornán, salakon, amely az egyetlen tornagyőzelme volt abban az évben.

Oh my god, okay, it's happening! Everybody stay calm! #AO2025

Amikor megkérdezték Alcaraztól, hogy a Djokovic elleni játékstílusa jelentősen változik-e a borításoktól függően, így válaszolt:

„Nem igazán. Egy kicsit változtatok a játékomon. Nyilván nem ugyanaz a stílus, amikor füves vagy salakos pályán játszom.

„Úgy gondolom, mindenkinek vannak gyengeségei. Nem számít, milyen borításon játszunk, a gyengeségek ugyanazok maradnak. Novak gyengeségei? Csak néhány vagy szinte semmi. Tudom, mit kell tennem salakon, keménypályán, füvön. Ez lesz az első alkalom, hogy keménypályás Grand Slamen játszom ellene, úgyhogy meglátjuk” – mondta Alcaraz.

Alcaraz még sosem aratott egymás után két győzelmet Djokovic ellen; a szerb egyszer szerzett két egymást követő győzelmet: Cincinnatiben majd a 2023-as Nitto ATP Finals során.

Carlos Alcaraz was asked if he thinks about all the things Novak Djokovic has achieved while he’s facing him:

“If I think about everything he has done in tennis, I couldn’t play. I know I’m able to beat him. That’s all I’m thinking when I face him.”

pic.twitter.com/yvFvTg2ufy

January 19, 2025