Djokovic nyert majd faképnél hagyta a közönséget – videó

Novak Djokovic újabb mesteri teljesítményt nyújtott Melbourne-ben, ezzel pedig összehozta a várva várt negyeddöntős csúcstalálkozót Carlos Alcarazzal az Australian Openen.

Djokovic 6-3, 6-4, 7-6(4) arányban győzte le a 24. kiemelt Jiri Leheckát a Rod Laver Arénában. A 2 óra és 39 perces agyőzelme révén beállította Roger Federer rekordját: 15 férfi egyes negyeddöntőbe jutás a kemény pályás Grand Slam-tornán.

Csakúgy, mint a harmadik fordulóban Tomas Machac ellen, a 37 éves Djokovic ismét uralta az alapvonaljátékkal az összecsapást. Ez különösen a kulcspillanatokban volt szembetűnő.

A szerb játékos mindössze 21 ki nem kényszerített hibát követett el, szemben ellenfele 44 hibájával az Infosys Stats adatai szerint.

„Nagyszerűen éreztem magam” – mondta Djokovic a mérkőzés után az Eurosportnak. „Volt néhány kisebb megingás, például egy laza játék, miután elvettem az adogatását a harmadik szettben. Ezután több lehetőségem is volt újra elvenni az adogatását, de minden alkalommal nagy és pontos szervákat ütött.

„Nyilvánvalóan kicsit más ellenfél volt, mint az előző körben, de voltak hasonlóságok is: lapos fonák és meglehetősen agresszív stílus. Úgy érzem, jól kezeltem a nyomáshelyzeteket, és remek pontokat játszottam a végjátékban.”

Lehecka jól kezdett, és bizakodott abban, hogy meglepheti Djokovicot, és másodszor is bejuthat az Australian Open negyeddöntőjébe. Azonban az első szettben egy rosszul sikerült adogatójáték 4-3-as állásnál aláásta az erőfeszítéseit.

A cseh játékos három ki nem kényszerített hibát vétett, amelyeket egy kettős hibával tetézett, így Djokovic megszerezte a mérkőzés első breakjét.

A cseh egyetlen esélye a break visszaszerzésére a következő játékban adódott, de Djokovic állta a nyomást, míg Lehecka hibái folytatódtak, megakadályozva, hogy tartós nyomást gyakoroljon ellenfelére.

Egy ismerős forgatókönyv bontakozott ki, amikor egy újabb gyenge Lehecka adogatójáték segítette Djokovicot, hogy a harmadik szett első játékában ismét breakeljen.

Ezúttal azonban a cseh játékos rögtön visszavágott, és 1-1-re egyenlített, megszerezve a mérkőzés első breakjét. A 23 éves Lehecka időnként varázslatos pillanatokat mutatott be erőteljes játékával, különösen a tenyeres oldaláról, de Djokovic eloszlatta a visszatérés reményeit azzal, hogy 2025-ben először nyert rövidítést, ezzel lezárva a mérkőzést.

Djokovic többször is bemutatta, hogy a pályán való legendás, elit mozgáskészsége még 37 évesen is változatlan. Számos alkalommal érte utol Lehecka ejtett röptéit, és elképesztő szögekből ütött nyerőt, talán a legkritikusabb pillanatban a harmadik szett rövidítésében, amikor 3/1-nél mini-breaket szerzett.

A spanyol korábban 7-5, 6-1-re vezetett a saját találkozóján, amikor ellenfele Jack Draper sérülés miatt visszalépett a nyolcaddöntős mérkőzésükön.

Djokovic 4-3-ra vezet Alcarazzal szemben kettejük párharcában, bár a spanyol játékos megnyert az eddigi három Grand Slam-meccsük közül kettőt.

