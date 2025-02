Kiborult és nekiment játékosainak a kiesett BL-csapat edzője

Gian Piero Gasperini két futballistáját sem kímélte, hiszen a büntetőt hibázó Ademola Lookmant és a kiállított Rafael Tolóit is elővette a Bajnokok Ligája-búcsú után.

Ahogyan arról beszámoltunk, a bergamoi együttes hazai pályán is vereséget szenvedett a Bajnokok Ligája playoff körében és némi meglepetésre 5-2-es összesítéssel búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól.

A Club Brugge már 3-0-ra is vezetett a Gewiss Stadionban, amikor a sérüléséből visszatérő Lookman első labdaérintései egyikével szépített.

A nigériai klasszis nem sokkal később lesről talált be, majd három percre rá büntetőből zárkóztathatta volna az Atalantát a feltámadás felé.

A 2024 legjobb afrikai labdarúgójának választott szélső azonban hibázott, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy Simon Mignolet bravúrral védett. Utólag kiderült, nem a nigériainak kellett volna elvégeznie a tizenegyest.

Poor strike by Lookman

How can you miss this penalty 🥲 pic.twitter.com/TknbPGe34c

— Mr Klemzy (@bi_smart_wai) February 18, 2025