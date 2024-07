Gazdag gólt és gólpasszt jegyzett, de csapata hajrában esett gólokkal kikapott

Gazdag Dániel gólt szerzett és gólpasszt is adott, azonban csapata, a Philadelphia Union 4-3-ra kikapott a Chicago Fire otthonában az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) szerdai játéknapján.

A fordulatos mérkőzésen a hazaiak szerezték meg a vezetést, de még a szünet egyenlített, majd a magyar válogatott támadó büntetőjével 2-1-re fordított a Philadelphia. A fordulás után Gazdag gólpasszt adott Jack McGlynnek, ezzel tovább növelték az előnyt a vendégek (3-1).

