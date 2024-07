Sallói Dániel visszatért a bokasérülése után

Felépült bokasérüléséből a négyszeres válogatott Sallói Dániel és visszatért a pályára az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Sporting Kansas City színeiben.

A liga honlapja szerint az alapszakasz csütörtöki játéknapján az SKC 2-1-re kikapott a Colorado Rapids otthonában. A magyar-amerikai kettős állampolgárságú Sallói – aki az előző négy meccset kihagyta – a szünet után lépett pályára.

46′ | Good to have you back 👊

Daniel Salloi subs on for Marinos Tzionis.

0-0 | #COLvSKC pic.twitter.com/KRZsoScq0O

— Sporting Kansas City (@SportingKC) July 5, 2024