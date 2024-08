Gazdag betalált, csapata mégsem jutott fináléba

A Philadelphia Union hiába egyenlített Gazdag Dániel góljával, 3-1-re kikapott a Colombus Crew együttesétől a Ligák Kupája elődöntőjében.

A magyar válogatott középpályás a 32. percben remek helyzetfelismerésének köszönhetően ziccerbe került, amit könyörtelenül ki is használt.

GOOOOOL!!!! Dániel Gazdag has equalized for Philadelphia in the Leagues Cup semi-final!!! pic.twitter.com/i5Vwq86Dbm

— Hungarian Football 🇭🇺 (@HungarianFooty) August 22, 2024