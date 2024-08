Gazdag gólt szerzett, majd elrontotta a 11-esét

Gazdag Dániel góljával a Philadelphia Union 1-1-es döntetlenre mentette az utolsó, vasárnapi csoportmeccsét a Cruz Azul ellen, amely aztán éppen a magyar válogatott labdarúgó hibája miatt győzött 11-esekkel a Ligák Kupája elnevezésű sorozatban.

A mexikói együttes az első félidő hajrájában szerzett vezetést. Amerikai riválisa aztán a kispesti nevelésű támadó találatával a 88. percben egyenlített. A Philadelphia Union történetének legeredményesebb futballistája egy jobb oldali beadásra csapott le, miután a mexikóiak kapusa nem tudta megfogni a labdát.

Here’s the 88th minute equalizer from Daniel Gazdag against Cruz Azul tonight

It’s not part of this clip, but Sam Adeniran’s pressure on the Cruz Azul defender has a lot to do with this goal #DOOPpic.twitter.com/JCT0A3ma9A

— Jimmy King (@Jimmyking35) August 5, 2024