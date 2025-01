Gasperini: A Barca a spanyol futball legjobb kifejeződése

Az Atalanta mestere elismerően beszélt a Barcelonáról a szerdai BL-összecsapást megelőzően.

A Barcelona hazai pályán az Atalanta ellen játssza utolsó mérkőzését a Bajnokok Ligája csoportkörében. A katalánok egy győzelemmel biztosan az első két hely valamelyikén zárnák a ligaszakaszt. A gránátvörös-kékek számára azonban a három pont megszerzése nem ígérkezik könnyű feladatnak, hiszen ellenfelük az elmúlt években bizonyította, hogy komoly európai tapasztalattal rendelkezik.

Ennek egyik fő oka Gian Piero Gasperini személye, aki 2016 óta irányítja az Atalantát. A 67 éves szakember izgatottan várja a Barcelona elleni mérkőzést, és a klubot rendkívül nagyra tartja – ezt a keddi sajtótájékoztatóján külön kihangsúlyozta.

„A Barcelonát mindig is a legjobbak között tartottam számon. Egy ilyen nagy klub ellen pályára lépni lehetőséget ad arra, hogy meglássuk, mennyire vagyunk versenyképesek, és hogy a játékstílusunk képes-e kárt okozni nekik. A Barca a spanyol futball legjobb kifejeződése.” – fejtette ki álláspontját Gasperini.

„I have always considered them the best team. Facing such a big team will allow us to see how competitive we are and see if our way of playing can hurt them. They are the best expression of Spanish football.”

