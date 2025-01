Ekkor térhet vissza a Barcelona a Camp Nouba

A gránátvörös-kékek számos késedelem miatt továbbra is az Estadi Olímpicban játsszák mérkőzéseiket, ám ez rövidesen megváltozhat.

Az elmúlt napokban felmerült, hogy a májusra tervezett El Clásicót akár Spanyolországon kívül is megrendezhetik, ha a Spotify Camp Nou addigra nem készül el. Ez lehetőséget adna Barcelonának, hogy további bevételekre tegyen szert. Ugyanakkor ehhez a Real Madrid beleegyezése is szükséges, ami egyáltalán nem vehető biztosra.

Ez a mérkőzés óriási hatással lehet a La Liga bajnoki címéért folytatott versenyre. A két ősi riválist jelenleg hét pont választja el egymástól. A Real Madrid az első, a Barcelona a harmadik helyen áll. Tekintve, hogy a katalánok 2025 első heteiben csúcsformát produkálnak, joggal remélhetik, hogy májusra csökkenthetik a különbséget.

🚨 JUST IN: El Clasico will be played at the Spotify Camp Nou! Barcelona will return to the stadium in May. @mundodeportivo 🏟️🔵🔴✅ pic.twitter.com/3gvMblJagq

— Managing Barça (@ManagingBarca) January 28, 2025