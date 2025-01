A szaúdi óriás lecsapott a Barca ifjú tehetségére

A Barcelona megállapodást kötött az Al-Ittihad csapatával a tinédzser tehetség, Unai Hernandez átigazolásáról. Az üzlet értelmében a Barca Atletic kapitánya és egyik legígéretesebb fiatalja Szaúd-Arábiába távozik.

Fabrizio Romano szerint az átigazolás 4,5 millió eurót hoz a Barcelona konyhájára, amelyhez további fél millió euró bónuszok formájában társulhat. A Blaugrana továbbá jogot formál a 19 éves tehetség jövőbeli eladásából származó bevételek egy részére. Hernandez, aki a támadósor szinte minden pontján bevethető, orvosi vizsgálaton vesz részt, mielőtt az átigazolás véglegessé válna.

🚨🟡⚫️ Al Ittihad have reached verbal agreement to sign 20 year old midfielder Unai Hernández from Barcelona.

€4.5m fixed fee, €500k add-ons and sell-on clause also included in package.

Formal details to be fixed before medical and signatures. pic.twitter.com/kx0FnTTW31

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025