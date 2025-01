Fritz és Gauff összehozta az USA második United Cup-címét

Coco Gauff és Taylor Fritz kiemelkedő teljesítménnyel vezették az Egyesült Államokat a második United Cup-győzelmükhöz három éven belül.

Sydney-ben, a döntőben a Fritz és Gauff vezette amerikai csapat, Hurkacz és Switatek kettősével felálló Lengyelországot győzte le, amelynek ezzel zsinórban másodszor kellett beérnie az ezüstéremmel.

A meccs során mindkét játékos az adogatásaikra támaszkodott, Hurkacz és Fritz egyaránt 80%-os vagy annál jobb első szerva mutatót produkált, így kevés lehetőség volt a breakelésre.

Az USA Perth-ben kezdte a tornát, ahol az első kiemelt csapatként megnyerte az A jelű csoportot. Gauff és Fritz folytatták a 2024-es remek formájukat: Gauff a WTA Finals bajnoka lett, míg Fritz döntőt játszott a Nitto ATP Finals-on.

