Friss hírek érkeztek a WHU súlyos autóbalesetet szenvedő játékosáról

Szinte a teljes Premier League és maga a liga is mielőbbi felépülést és gyors gyógyulást kívánt a jamaicai labdarúgónak.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, szombat délután Michail Antonio, a Premier League-ben szereplő West Ham United labdarúgója súlyos autóbalesetet szenvedett. A klub már este megerősítette, hogy a jamaicai játékos állapota stabil és kórházban ápolják. Vasárnap a WHU hivatalos közleményt adott ki, melyben bővebb részleteket is közöltek. Többek között, hogy egy alsó végtagtörés miatt műtét vár majd a 34 esztendős focistára, és hogy a következő napokban továbbra is kórházi megfigyelés alatt áll.

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 – 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞

West Ham United can confirm Michail Antonio has undergone surgery on a lower limb fracture following a road traffic accident on Saturday afternoon.

Michail will continue to be monitored in hospital over… pic.twitter.com/vg7vQbjssU

— West Ham United (@WestHam) December 8, 2024