Frenkie de Jong szembe megy Laporta akaratával

A Barcelona játékosa ugyanis még mindig nem épült fel az április közepén elszenvedett bokaszalag-sérüléséből.

Eredetileg június közepén kellett volna visszatérnie, de egyelőre játékra képtelen. Ám hiába a klub ultimátuma, nem akar műtétet.

De Jong már próbálta a bokáját, hogy hogyan reagál az edzéseken, de egyelőre továbbra is egyedül edz. A Barcelona viszont már megelégelte a várakozást és közölte a játékossal, hogyha a válogatott szünet után sem lesz hadra fogható, akkor az alternatív kezelések helyett vállalnia kell a műtétet.

🚨🚨🌕| Barcelona’s doctors have advised Frenkie De Jong to have surgery, but he does not want to do that. There is no fixed date for his return. @rac1 pic.twitter.com/i6Tcg70G1G

— Managing Barça (@ManagingBarca) September 10, 2024