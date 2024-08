Francia balhátvéd lehet Robertson utódja a közeljövőben?

Andy Robertson szezonja nem indul álomszerűen. A Ipswich elleni meccsen csak szenvedett, kritikákkal illették, most pedig arról hallani, hogy a balhátvéd utódja a francia Adrien Truffert lehet.

Habár még mindig nem igazolt új játékost az Arne Slot-éra kezdete óta a Liverpool, folyamatosan szerepel a klub az átigazolási híradásokban. Most kissé talán váratlanul egy balhátvéd került a figyelem középpontjába, hiszen a Rennes olimpiai ezüstérmese, Adrien Truffert érkezéséről lehet olvasni az elmúlt órákban.

Elsősorban a gall posztja lehet furcsa, lévén Andrew Robertson 2017 óta kirobbanthatatlan a csapatból. Viszont az új idény kezdetén, az újonc Ipswich elleni 2 gólos diadal során rengeteg negatív hang övezte a skót játékát.

A L’Equipe szerint a Vörösök mellett a Nottingham Forest, a Wolves és persze az ezen a nyáron mindenkit is megszerezni kívánó Manchester United érdeklődik a Rennes-játékos felől. Aki habár csupán 22 éves, mégis letudott már 150 élvonalbeli bajnokit nevelőklubjában, amelyek során 21 gólt készített elő.

Liverpool, Manchester United, Wolverhampton Wanderers and Nottingham Forest are all interested in signing Rennes left-back Adrien Truffert. (L’Équipe)#SRFC #Transfers #TransferNews pic.twitter.com/M9XLz9Ugz0

