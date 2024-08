Riválistól érkezhet a Liverpool első nyári igazolása?

Megnőtt az esély a transzferre.

Jürgen Klopp már korábban megfogalmazta, miért lenne érdemes a Liverpoolnak szerződtetnie Jarrad Branthwaite-et az Evertontól. A 22 éves védő neve ismét felröppent az Anfield háza táján.

Továbbra is a Liverpool az egyetlen Premier League klub, amely még nem szerződtetett új játékosokat ezen a nyáron. Az átigazolások hiánya ellenére a Vörösök egy magabiztos, 2-0-s győzelemmel kezdték az idényt a frissen feljutott Ipswich Town otthonában szombaton.

A mérkőzés után felröppent a hír miszerint, az Everton védője, Branthwaite az Anfieldre tarthat. Nem először merül fel az angol bekk neve a Liverpoollal kapcsolatban. 2023 októberében Jürgen Klopp, a Pool korábbi menedzsere nagy dicsérettel illette Branthwaite-et.

– nyilatkozta akkor a német tréner.

A nyár folyamán Branthwaite-et többször is kapcsolatba hozták a Manchester Uniteddel, amely állítólag két ajánlatot is tett a 22 éves játékosért, de azokat elutasították.

Everton are in DESPERATE need of cash, at this point, they should beg us to sign Branthwaite from them.

They need the funds, and he’s our priority LCB, so chances are quite HIGH that he’ll be a Manchester United player at the end of this window 🔴 pic.twitter.com/6Oc4hyzGap

— UF (@UtdFaithfuls) July 19, 2024